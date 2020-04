LG svela praticamente tutto del nuovo smartphone Velvet

Nonostante l’annuncio ufficiale non sia ancora avvenuto, il colosso coreano LG ha svelato praticamente tutto, dal design alle specifiche, relativamente al suo nuovo smartphone Velvet.

LG afferma che lo smartphone Velvet utilizza uno schermo da 6,8 pollici con proporzioni 20,5:9. Sebbene sia difficile distinguere da questi render se il display sia curvo o meno attorno ai bordi, il vetro frontale si fonde con la cornice metallica laterale, tenendo il passo con il linguaggio di design rivolto in avanti adottato da LG.

Basato sui render ufficiali, il display ha cornici superiori e inferiori prominenti insieme a un notch centrato che alloggia la fotocamera anteriore. Lo smartphone dispone anche di altoparlanti stereo, che probabilmente utilizzano la capsula auricolare come secondo canale, con alcuni miglioramenti del suono basati sull’intelligenza artificiale.

La configurazione della fotocamera posteriore del Velvet include tre sensori: un’unità principale da 48 MP con obiettivo grandangolare, un’unità secondaria da 8 MP con obiettivo ultra-grandangolare e una fotocamera per la profondità di campo di 5 MP. LG afferma di aver apportato alcune migliorie al software, come ad esempio la modalità ASMR.

Come precedentemente rivelato, LG Velvet utilizzerà un SoC Qualcomm Snapdragon 765G con modem integrato 5G. Non si tratterà dunque di un top di gamma ma le caratteristiche permetteranno lo stesso di non sentire la mancanza di nulla.

LG afferma che la batteria da 4300 mAh permetterà un’autonomia molto buona e, usando il suo algoritmo software a bassa potenza – una pretesa vanagloriosa che sarà confermata solo con un utilizzo nel mondo reale, evitare che si scarichi rapidamente quando è connesso alla rete 5G.

LG infine ha svelato le quattro opzioni di colore che metterà a disposizione: Aurora White, Grey, Green e Illusion Sunset (in base a ciò che dice il testo tradotto). LG Velvet sarà compatibile con una serie di accessori, tra cui il display secondario già abbinato da LG con altri smartphone e uno stilo, entrambi venduti separatamente.

VIA FONTE