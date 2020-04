PUBG disponibile gratuitamente su Google Stadia

Nonostante lo Stadia Connect che si è tenuto ieri sera non ha impressionato molti per la mancanza di grosse novità, coloro che sono amanti dei battle royale saranno felici di sapere che PlayerUnknown’s Battlegrounds, meglio noto come PUBG, è disponibile in maniera gratuita per tutti gli abbonati a Google Stadia Pro (attualmente i primi due mesi sono offerti gratuitamente). PUBG è completo di cross-play, quindi non dovreste avere problemi a trovare un sacco di persone con cui battagliare.

Oltre a PUBG, Google ha annunciato una partnership con Electronic Arts per l’arrivo sulla piattaforma non solo di Jedi: Fallen Order, ma anche gli attuali e i futuri capitoli di Madden e FIFA, anche se non ha condiviso quando.

All’evento Connect Google ha anche indicato che Get Packed, un gioco cooperativo di Stadia di cui Google parla da prima del lancio del servizio, è disponibile da oggi. I titoli gratuiti Stadia Pro di maggio saranno il gioco di strategia a turni Steamworld Heist, il puzzle The Turing Test e Zombie Army 4: Dead War.

Altri giochi in arrivo (non in maniera gratuita) su Google Stadia sono Rock of Ages 3, un arcade- stile gioco di difesa della torre in arrivo a giugno, Wave Break, un gioco di abilità legato allo skateboard ed Embr, un gioco di puzzle sulla gig economy.

L’unico annuncio che ha destato particolare interesse (oltre a quello di PUBG) è legato a Crayta, titolo in uscita il 21 maggio, che è stato pensato come piattaforma per lo sviluppo di videogiochi fai da te condivisibili con il mondo.

Per giocare a PUBG su Google Stadia, vi basterà cliccare qui.

