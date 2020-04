Discord si arricchisce di una funzione finora esclusiva dei Samsung Galaxy

Discord è diventata estremamente popolare fra i gamer grazie alla possibilità di mettersi in contatto con i propri amici nonostante essi utilizzino sistemi differenti (PS4, Xbox One e PC non permettono di avere una chat condivisa).

Samsung e Discord sono stati partner per il lancio promozionale dei Galaxy Note 10 e Note 10+, con funzionalità esclusive e una di queste è la sovrapposizione vocale mobile di Discord, che consente di porre l’icona attiva della chat vocale sopra ogni schermata.

Ebbene, a distanza di 9 mesi dal lancio di queste funzioni esclusive, il team di sviluppo sta ora rendendo Mobile Voice Overlay disponibile per tutti i dispositivi Android.

Questa funzione è particolarmente utile per chi ama collaborare nei multiplayer mobile in maniera un po’ più intensiva, avendo una costante comunicazione con i propri amici. L’autorizzazione a stare attiva al di sopra delle altre app consente di attivare o disabilitare le chat, così come aggiungere partecipanti o rimuoverli, direttamente dall’icona e senza necessità di tornare all’app completa (e quindi lasciare la sessione di gaming).

Precisiamo che in rete viene segnalata la disponibilità universale di questa funzione solo nell’ultima versione beta di Discord, per cui non è ancora un qualcosa che viene offerto nella sua forma stabile a tutti.

Ad ogni modo, prima di lasciarvi al link per scaricare l’ultima versione stabile di Discord dal Play Store, vi vogliamo ricordare che:

Discord è l’app di comunicazione tutto in uno per i tuoi amici, le tue community e il gaming. Chatta e divertiti in un server personalizzato, dove canali testuali organizzati e canali vocali aperti rendono più facile mettersi a giocare insieme, pianificare il prossimo meeting o semplicemente tenersi in contatto durante la giornata.

Discord | Download

