ProtonMail per Android diventa open source

Nonostante siamo portati naturalmente a utilizzare software sviluppato in maniera proprietaria (pensiamo ad esempio a Google, Outlook, Gmail ecc.), c’è un vantaggio immenso nello scegliere un’alternativa open source. Di fatto, quando un software è open source, non nasconde alcun segreto al suo interno in quanto chiunque può visualizzarne il codice e verificarne la solidità. A questo proposito, vi segnaliamo che c’è un motivo in più per utilizzare ProtonMail su Android: da alcune ore tale app è diventata open source (seguendo Kiwi Browser).

ProtonMail è un servizio di posta elettronica crittografato, con applicazioni native disponibili per Android e iOS. Mentre il servizio è stato aggiornato diverse volte con nuove funzionalità, il suo team di sviluppo ha anche rilasciato il codice sorgente per vari componenti software. Ora l’app Android per ProtonMail è open-source e consente a chiunque di consultarne il codice e verificarne la sicurezza.

“A partire da oggi, ogni app che usi per accedere alla tua casella di posta ProtonMail è open source e ha superato un controllo di sicurezza indipendente“, ha dichiarato la società in un post sul blog. “Uno dei nostri principi guida è la trasparenza. Meriti di sapere chi siamo, come i nostri prodotti possono e non possono proteggerti e come manteniamo privati i tuoi dati. Crediamo che questo livello di trasparenza sia l’unico modo per guadagnare la fiducia della nostra Comunità.“

Nel caso voleste scaricare e analizzare il codice sorgente di ProtonMail, vi basterà recarvi sulla pagina GitHub dedicata.

Sottolineiamo che la versione Android di ProtonMail è stata l’ultima a essere resa open source, visto che le versioni per iOS, la web app e il desktop bridge lo sono già da un po’.

ProtonMail per Android | Download

