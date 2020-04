Poliziotti ribelli è un nuovo gioco GDR disponibile sul Play Store

La software house HandyGames ha pubblicato finalmente, dopo diverse settimane di pre-registrazione per This is The Police 2, il gioco Poliziotti Ribelli sul Play Store. Si tratta di un titolo GDR che prende il meglio dalla saga di This is The Police e lo mescola con una trama nuova di zecca.

La trama del gioco è molto interessante:

Viktor Zuev, un sadico boss del crimine nuovo sulla scena, ha rapidamente preso la città di Ripton per la gola. I leader della comunità e persino la polizia locale si sono arresi alla sua volontà. Un maestro di intimidazioni e ricatti, Zuev ha sequestrato tutte le principali attività commerciali in città, che ora controlla come il suo feudo privato. Ma una banda fuorilegge di poliziotti rinnegati si rifiuta di inchinarsi. Con poca speranza di successo, combattono per la giustizia e l’anima della loro città.

Il gameplay è meno concentrato sulla strategia e sulla pianificazione e più verso l’azione. Gli sviluppatori lo spiegano in maniera egregia in questo modo:

Stai combattendo una guerra di guerriglia, in inferiorità numerica e sprovvisti di armi. Usa l’occultamento e la copertura, avvicina il nemico in silenzio e abbattilo prima che possa far scattare l’allarme. Hai a disposizione un arsenale di armi e attrezzature non letali, nonché speciali vantaggi tattici, che puoi sbloccare mentre aggiorni i tuoi ribelli. È vero, a volte la violenza sembra inevitabile, ma quando arriva il momento, non esitare: né tu né i criminali avete barre della salute. Quando qualcuno viene colpito, sanguina rapidamente.

Seppur Poliziotti Ribelli sembra un gioco interessante, siamo certi che il prezzo di 7,99 euro frenerà molti dall’acquisto. In compenso, non è presente alcuna pubblicità o acquisto in-app.

