Nokia 9.3 PureView 5G avrà una fotocamera in-display

Nokia 8.3 5G

Nei primi anni di vita degli smartphone (dal 2007 in poi) Nokia era una super potenza del settore avendo fatto, anche se per poco, la fortuna del sistema operativo Symbian prima e Windows Phone poi. La sua punta di diamante è stato il Nokia Pureview 808 con la sua rivoluzionaria fotocamera da 40 MP. Avanti veloce al 2020 e l’azienda, dopo essere passata di mano a HMD Global, ha ancora una forte trazione sul marchio Pureview. Non è un caso che con il nuovo Nokia 9.3 PureView 5G ci si aspetta una nuova rivoluzione legato al comparto fotografico.

A gennaio, un leaker affidabile ha affermato che HMD Global stava testando la tecnologia delle fotocamere in-display per il suo top di gamma di prossima generazione, noto all’epoca come Nokia 9.2 PureView. La società stava tuttavia testando un sistema di fotocamere pop-up come alternativa perché la prima è una soluzione ancora agli albori.

L’aspettativa era che alla fine HMD avrebbe selezionato la fotocamera selfie pop-up, ma fonti vicine alla società ora dicono che la soluzione per fotocamera in-display è stata quasi finalizzata come parte di un enorme set di aggiornamenti noto come “PureDisplay V3”.

Ciò significa che i clienti interessati al Nokia 9.3 PureView 5G possono aspettarsi un design a tutto schermo abbinato a cornici estremamente sottili e nessun notch o pop-up, cosa non prevista su nessun altro smartphone premium quest’anno.

Per garantire ulteriormente che il nuovo flagship Nokia sia visto come il migliore, le fonti affermano che HMD Global sta pianificando di inserire, oltre al Qualcomm Snapdragon 865, anche un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz super fluida. Ciò conferma un recente rapporto che menzionava la stessa cosa.

Oltre alla fotocamera in-display, lo smartphone sembra destinato a includere un comparto posteriore con fotocamera penta completo di un sensore principale da 64 megapixel e un obiettivo grandangolare con sensore da 108 megapixel.

