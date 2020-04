LG Velvet: mostrato il design della nuova serie di smartphone

Il mercato degli smartphone di LG non è per niente roseo come ci si aspetterebbe da un’azienda leader in molti ambiti della tecnologia (è comunque migliore di quello di Sony). É per questo che l’azienda ha voluto fare un reboot, sostituendo la serie LG G con la nuova e inedita serie LG Velvet.

LG ha stuzzicato il nostro interesse con il design della serie Velvet attraverso gli schizzi pubblicati la scorsa settimana, ma ora la società ha pubblicato un video teaser che mostra il primo esemplare nella sua interezza.

LG ha pubblicato un video intitolato “LG Velvet – Design” sul suo canale YouTube coreano. Il video mostra il prossimo smartphone con il suo modulo fotocamera, il “3D Arc Design” e il “Raindrop”.

Le tre fotocamere posteriori e il flash LED sono disposte verticalmente in ordine decrescente per dimensione sul lato sinistro. Ogni fotocamera è separata l’una dall’altra piuttosto che contenuta in una protuberanza rettangolare (cosa divenuta tipica in questo biennio): LG afferma che questo design ha lo scopo di evocare l’immagine di una goccia di pioggia che cade.

Il 3D Arc Design su LG Velvet, nel frattempo, si riferisce al display simmetricamente curvo e ai bordi della cover posteriore. Attraverso il resto delle immagini mostrate nel video teaser, possiamo vedere che LG Velvet avrà un jack per cuffie da 3,5 mm nella parte inferiore e doppi altoparlanti stereo (uno in basso e uno nella cornice superiore).

Sembra che ci siano 3 set di pulsanti: un pulsante di accensione a destra, pulsanti volume su e giù a sinistra e un pulsante Assistant dedicato a sinistra sotto i pulsanti del volume. Lo slot della scheda SIM è posizionato nella parte superiore del telaio, mentre la porta USB-C si trova nella sua posizione tradizionale nella parte inferiore.

Infine, possiamo vedere che l’LG Velvet ha un display con notch a forma di U ed è disponibile in 3 colori: Aurora White, Aurora Grey e Aurora Green.

LG chiama la finitura del materiale il suo “Velvet Touch” che offre un effetto scintillante “Stunning Sunset” sotto particolari angoli di illuminazione.

Le ultime immagini mostrano il logo Snapdragon 765 di Qualcomm nell’angolo in basso a sinistra, a indicare che LG Velvet sarà alimentato dall’ultimo processore di fascia medio-alta di Qualcomm. Dunque la serie che andrà a sostituire la “LG G” non avrà le stesse caratteristiche top di gamma fa scenderà di un gradino.

VIA