Wear OS vi ricorda adesso di lavare spesso le mani

Lavare spesso le mani è una delle migliori difese contro la diffusione di qualsiasi tipo di virus. Di fatto, le mani rappresentano la parte del nostro corpo maggiormente a contatto con il mondo che ci circonda, così come anche quella con cui prendiamo il cibo. Quest’abitudine è ancora più importante in questo periodo per evitare l’ulteriore diffusione del COVID-19. Pensando a coloro che sono un po’ più sbadati, Google ha rilasciato un aggiornamento per gli smartwatch Wear OS implementando periodici promemoria per ricordare di lavare le mani.

L’applicazione Orologio su Wear OS ora sta inviando avvisi periodici per lavare le mani. Quando viene aperto l’avviso, viene avviato un timer per 40 secondi, con un promemoria per utilizzare sempre il sapone. Al termine del timer, l’app dirà che entro tre ore arriverà un altro avviso.

La funzione sembra arrivare come parte dell’aggiornamento v5.4.0 che è in fase di rilascio in queste ore su tutti gli smartwatch. Nel caso non l’aveste ricevuta, potete controllare manualmente il Play Store del wearable.

Il promemoria ha un proprio canale di notifica, quindi è possibile disabilitarlo tenendo premuto sulla notifica.

Certo, questa soluzione è molto basilare e non tiene conto di moltissimi fattori. Tuttavia, è un modo carino e semplice per ricordare qualcosa che è di necessaria importanza non solo in questo periodo di pandemia ma sempre.

