Su YouTube Music arriva la scheda “Esplora”

Uno dei principali vantaggi che portano con se i servizi di musica in streaming è la possibilità di scoprire tanta nuova musica che prima non avevamo mai ascoltato. Questo aspetto è probabilmente la linfa vitale di tutti quegli artisti che hanno appena iniziato e non hanno il successo delle grandi star. Su questo fronte Spotify fa da apripista grazie alle numerose playlist presenti ma anche grazie alla personalizzazione delle proposte musicale in base ai propri gusti. Con l’ultimo aggiornamento di YouTube Music, Google sta cercando di fare lo stesso.

YouTube Music sta sostituendo la sua scheda “Hotlist” con una nuova scheda “Esplora” nelle sue app Android e iOS a partire da oggi. La nuova scheda offrirà una “esperienza” di scoperta musicale curata con due sottosezioni: nuove uscite/stati d’animo e generi.

I nomi sono piuttosto descrittivi, ma le due nuove sezioni nella nuova scheda Esplora suggeriranno nuove canzoni e offriranno una sorta di albero decisionale per rintracciare playlist facili da creare.

Il primo si baserà almeno in parte sulla storia di ascolto, ed è probabilmente abbastanza simile alla sezione aggiornata delle nuove uscite che è stata lanciata all’inizio di quest’anno.

Queste novità potrebbero non essere sufficiente per influenzare gli iscritti a Google Play Music in attesa di obbligarli al passaggio – che probabilmente continuerà ad aspettare fino a quando le loro librerie musicali caricate non saranno disponibili anche su YouTube Music.

Ad ogni modo, nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

YouTube Music | Download

VIA