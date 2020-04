Come condividere la password WiFi con un QR Code su Android

La configurazione di una password per la rete WiFi richiede un bilanciamento delicato fra sicurezza (dunque dovrebbe essere molto lunga e ricca di caratteri speciali) e usabilità (dovrebbe essere facile da ricordare per configurare ogni dispositivo in possesso). Molto spesso l’ago di questo rapporto viene fatto pendere purtroppo verso l’usabilità, scegliendo password semplici e corte. Forse non tutti sanno però che, su Android, è possibile generare un QR Code da poter condividere con gli altri e semplificare enormemente l’accesso alla rete su altri dispositivi.

L’utilizzo di un QR Code non solo semplifica la condivisione ma permette anche di impostare password estremamente complesse (e quindi difficili da hackerare) senza la necessità di doversele ricordare (cosa che sarebbe comunque possibile sfruttando un password manager).

La condivisione di un QR Code contenente la password del WiFi è stata resa estremamente semplice su Android 10, grazie a un’impostazione predefinita inserita nelle impostazioni. Se non avete a disposizione uno smartphone con Android 10 non temete, visto che molti produttori hanno integrato un’opzione simile nelle loro ROM.

Per condividere la password del WiFi mediante un QR Code su Android, vi basterà:

Recarvi nelle impostazioni generali e poi in quelle dedicate alle reti WiFi;

Da lì, selezionare la rete WiFi che volete condividere e, in alto a destra (su Android stock, nelle varie ROM la UI potrebbe essere differente), troverete l’opzione “Condividi”;

Tappando su Condividi verrà generato un QR Code contenente tutte le informazioni della vostra rete WiFi (sia la password che il nome della rete)

Per usare il QR Code su un altro smartphone o tablet Android, bisognerà:

Recarsi nelle impostazioni generali e poi in quelle dedicate alle reti WiFi;

Da lì, selezionare “Opzioni Avanzate” e poi l’icona del QR Code. Verrà aperta la fotocamera per scansione il codice.

