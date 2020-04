Google Stadia Pro disponibile gratuitamente per 2 mesi | Come richiederlo

A distanza di diversi mesi dal lancio ufficiale, finalmente Google ha reso ufficiale una versione “semi gratuita” di Google Stadia. Non si tratta ancora della versione che era stata promessa ma, nel mentre, ci accontentiamo anche della prova gratuita di 2 mesi messa a disposizione per Stadia Pro.

Tutti coloro che si iscriveranno a Stadia riceveranno due mesi gratuiti di Stadia Pro e l’accesso immediato a nove giochi, tra i quali GRID, Destiny 2: The Collection e Thumper. Sarà possibile acquistare altri giochi direttamente dallo store, con i quali potrete giocare anche se deciderete di annullare il vostro abbonamento a Stadia Pro. Chi è già abbonato al servizio Stadia Pro non riceverà un addebito dei costi per i prossimi due mesi. Trascorsi questi due mesi, il costo di Stadia Pro è di 9,99€ al mese, con la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Nel caso foste interessati, vi basterà semplicemente:

Visitare Stadia.com per effettuare la registrazione (viene usato l’account Google)

Scaricare l’app Stadia su Android o iOS

Una volta finalizzata la registrazione (vi consigliamo di disattivare subito il rinnovo nel caso non voleste proseguire dopo i due mesi gratuiti), potete giocare da computer, desktop o tablet Chrome OS con tastiera e mouse, oppure con il vostro controller compatibile. Inoltre, attraverso l’applicazione per Android, potete giocare dal vostro Pixel o dagli altri smartphone Android compatibili:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

Se però l’apertura a una prova gratuita è un bene, c’è anche un lato negativo da considerare:

Considerando l’aumento del traffico Internet, dovuto alla presenza di un numero maggiore di persone nelle proprie case, vogliamo essere responsabili nel nostro approccio. Per Stadia abbiamo sempre regolato l’utilizzo della larghezza di banda in base a una varietà di fattori Internet domestici e locali. Per ridurre ulteriormente il carico sulla rete, stiamo lavorando a una funzione temporanea che modifichi la risoluzione dello schermo predefinita da 4k a 1080p. La maggior parte degli utenti non noterà un calo significativo della qualità del gioco su desktop o laptop, ma sarà possibile scegliere le opzioni di utilizzo dei dati direttamente dall’app Stadia.

Ricordiamo infine che la banda internet necessaria per far partire lo streaming dei giochi è la seguente:

35 Mbps in download e 1 Mbps in uploadper giocare in 4K HDR a 60 FPS e audio 5.1 surround.

in download e 1 Mbps in uploadper giocare in 4K HDR a 60 FPS e audio 5.1 surround. 20 Mbps per giocare a 1080p HDR e con suono surround

per giocare a 1080p HDR e con suono surround 10 Mbps per giocare a 720p a 60FPS e con audio Stereo

