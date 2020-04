Google rilascia l’aggiornamento di aprile 2020 per i Pixel

Con qualche giorno di ritardo rispetto al mese di marzo, gli sviluppatori di Google hanno provveduto a rilasciate l’aggiornamento di aprile 2020 per gli smartphone Pixel. Ciò comprende alcuni bug fixes e l’ultima patch di sicurezza.

Questa volta i numeri di build sono uguali su tutta la linea (QQ2A.200405.005, aprile 2020), senza immagini specifiche per operatori specifici, come abbiamo visto con alcuni aggiornamenti recenti.

Anche i bollettini sulla sicurezza relativi ai specifici Pixel e, in generale, ad Android sono disponibili. Come al solito, ci sono un sacco di correzioni di sicurezza, tra cui alcune etichettate come “Alta” e “Critica”, quindi è nel vostro interesse aggiornare lo smartphone il prima possibile.

Fra le novità che sono state introdotte sui Pixel 4 troviamo il supporto diretto al solo riconoscimento facciale con gli occhi aperti. Durante il lancio del telefono, Google era stata un po’ criticata con la funzionalità di sicurezza che funzionava anche quando gli occhi erano chiusi.

Si tratta comunque di un’opzione e non di un parametro attivo di default: l’interruttore che lo controlla si trova in Impostazioni -> Sicurezza -> Sblocco volto – > Richiedi occhi aperti. È bene precisare che in rete sono state pubblicate delle segnalazioni circa la necessità di attivare manualmente la funzione.

Nel caso non voleste attendere il rilascio dell’aggiornamento OTA di aprile sui vostri smartphone Pixel, sono già state pubblicate le immagini di fabbrica e gli aggiornamenti OTA da installare manualmente per Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4 e 4 XL, ma possiamo confermare che la notifica di aggiornamento automatico sta venendo ricevuta da sempre più persone in queste ore. Potete comunque verificare manualmente la disponibilità dalle impostazioni generali.

