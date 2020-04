Door Kickers: Action Squad è uno shooter in arrivo sul Play Store

Gli sviluppatori di KillHouse Games hanno aperto le pre-registrazioni sul Play Store per il nuovo gioco Door Kickers: Action Squad. Si tratta di uno shooter a scorrimento laterale che, anche per la grafica, fa molto anni 80′.

Door Kickers: Action Squad è un folle gioco di azione a scorrimento laterale della vecchia scuola che ti mette nei panni di un soldato SWAT e ti manda ad affrontare i cattivi di Nowhere City negli Stati Uniti.

Scegli la tua attrezzatura, quindi supera ogni avversità e affronta l’azione. Adattarsi e reagire alle azioni dei nemici e, se necessario, riavviare senza vergogna e ricominciare. Padroneggia le armi, usa la distanza e la copertura a tuo vantaggio e usa le abilità strategiche del gioco per decidere autonomamente quando sono necessari i recuperi di energia o le ricariche di equipaggiamento. O semplicemente risparmia i punti guadagnati e scatena il tuo Ultimate per la sfida al boss finale.

La descrizione del Play Store afferma che il gioco ha 84 livelli non lineari da completare, modalità bonus Endless Tower e Zombie Invasion, 60 armi e oggetti di equipaggiamento, oltre 20 tipi di nemici e quattro obiettivi di missione. Non è ancora chiaro se Door Kickers offrirà supporto per controller fisici o per Android TV.

La versione iOS costa 2,99 euro sull’App Store, quindi ci aspettiamo un prezzo simile per la versione Android.

Door Kickers: Action Squad ha ricevuto ottime recensioni su tutte le piattaforme – la versione PS4 ha un punteggio di 78/100 su Metacritic, mentre il porting per PC ha recensioni ‘Molto positive’ su Steam – quindi la versione Android dovrebbe essere divertente.

Nel caso foste interessati alla pre-registrazione, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Door Kickers: Action Squad | Pre-registrazione

