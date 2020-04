Top 5 Settimana 14 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 14 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 14 2020 parlando di Android 11. Nonostante il rilascio di Android 11 DP2 sia avvenuto intorno alla metà di marzo, Google ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento senza tuttavia passare alla Developer Preview 3. Questo perchè l’aggiornamento porta con sé solo alcuni bug fix per problemi riscontrati nella DP2. Ad ogni modo Android 11 DP 2.1 è a disposizione degli utenti Pixel.

Huawei ha rilasciato sul mercato gli smartphone P40 senza i servizi Google. In realtà l’assenza del Play Store è un problema marginale perché AppGallery è costantemente in crescita, ma per le Google Apps non ci sono soluzioni disponibili perché non basta installare un file apk, ma occorrono i Google Play Services che non sono disponibili su tutti i nuovi smartphone Huawei lanciati nel 2020. Il colosso cinese vorrebbe che Google pubblicasse le sue app all’interno di AppGallery ma ad oggi questa sembra essere solo un’ipotesi difficile da realizzare.

Dopo il lancio del duo Moto G8 Power e Moto G8 Stylus di febbraio e del Moto G8 a marzo, l’azienda ha svelato nelle scorse ore il nuovo entry-level Moto G8 Power Lite. Un prodotto del quale non sentivamo assolutamente la necessità.

Dopo una falsa partenza, il team LineageOS ha ufficialmente avviato il rilascio delle prime Nightly basate su Android 10. Molti i dispositivi già supportati tra cui alcuni abbastanza “vecchiotti”.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 14 2020 con l’aggiornamento OTA che porta Android 10 e la OneUI 2.1 a bordo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab S6.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 15 2020.