Moto G8 Power Lite ufficiale: con microUSB e Android 9, è un salto nel passato

Motorola e Lenovo sono le due aziende maggiormente attive in questo periodo per quanto riguarda il lancio di nuovi smartphone Android. In particolare, dopo il lancio del duo Moto G8 Power e Moto G8 Stylus di febbraio e del Moto G8 a marzo, l’azienda ha svelato nelle scorse ore il nuovo entry-level Moto G8 Power Lite.

Seppur è stato immaginato come uno smartphone entry-level, la prima cosa che notiamo che quando osserviamo la scheda tecnica di Moto G8 Power Lite è che sarebbe stato possibile definirlo entry-level anche 12 o 18 mesi fa. Di fatto, si tratta di uno smartphone nato già vecchio e con specifiche che sarebbero state di fascia bassa già nel 2018.

Le uniche componenti che risultano un po’ in linea con gli standard attuali sono la memoria RAM da 4 GB, la memoria interna da 64 GB (probabilmente di tipo eMMC 5.1) e la batteria da 5000 mAh.

Per il resto, il nuovo Moto G8 Power Lite sostituisce il SoC Snapdragon 665 negli altri modelli con un MediaTek Helio P35, la quadrupla fotocamera con una tripla (16 MP + 2 MP + 2 MP), la porta USB Type-C con una più vecchia microUSB e il sistema operativo Android 10 con la versione precedente Android 9 Pie.

Infine, porta con se un display da 6,5 pollici con risoluzione HD, cosa decisamente inaccettabile e che sicuramente offrire una qualità visiva molto bassa. Fortunatamente resta fissa la presenza del jack audio.

In termini di disponibilità, il Moto G8 Power Lite arriverà in alcuni mercati selezionati d’Europa, America Latina, Asia e Australia a partire dal 15 aprile al prezzo di 149 sterline (circa 170 euro). Insomma, a nostro avviso parte sconfitto già in partenza.

