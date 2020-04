Android 11 DP 2.1 disponibile al download | Novità

Nonostante il rilascio di Android 11 DP2 sia avvenuto intorno alla metà di marzo, Google ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento senza tuttavia passare alla Developer Preview 3. Questo perchè l’aggiornamento porta con se solo alcuni bug fix a problemi riscontrati nella DP2.

Chiamata senza troppa fantasia Android 11 DP 2.1, la nuova versione va a risolvere 5 problematiche che gli sviluppatori (e coloro che l’hanno voluta provare per curiosità) avevano riscontrato. In particolare, il changelog recita che:

Generale È stato risolto un problema che provocava un arresto anomalo quando si premeva a lungo per selezionare un elemento nella panoramica delle app recenti. Risolto il problema in cui la barra di stato poteva bloccarsi in background se i suoi componenti non erano stati ancora inizializzati. Risolto il problema in cui troppi WindowTokens venivano creati da SystemUI causando jankiness e rilasci di frame durante la navigazione e lo scorrimento delle app.

App Risolto un problema a causa del quale l’app Wear OS poteva bloccarsi quando si tentava di accoppiare un dispositivo Wear OS. Risolto il problema in cui l’app Impostazioni poteva andare in crash dopo aver toccato la barra di ricerca nell’app.



Nel caso aveste già installato Android 11 DP2, nelle prossime ore vi verrà notificata la disponibilità dell’aggiornamento. In caso contrario (o nel caso non voleste attendere la notifica dell’aggiornamento), vi lasciamo qui di seguito i link per procedere all’installazione pulita delle factory image oppure all’installazione del file OTA.

Android 11 DP 2.1 | Factory Image | File OTA

