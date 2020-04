Sony lancia le WF-XB700, auricolari TWS con “Extra Bass”

Sony è senza dubbio uno dei produttori più prolifici al mondo per quanto riguarda apparecchiature audio wireless, vendendo tantissimi tipi di altoparlanti e cuffie Bluetooth e in ogni fascia di prezzo. A questo proposito, coloro che sono interessati alla fascia alta saranno felici di sapere che sono state lanciate le nuove Sony WF-XB700.

Si tratta di auricolari TWS di fascia alta pensati non solo per competere con le AirPods Pro ma anche per fare meglio in termini di qualità audio. Non si tratta di un modello premium tanto quanto le Sony WF-1000XM3 che vengono considerate ancora le top di gamma ma ci si avvicinano molto.

Già dal nome Sony WF-XB700 si può intuire quale sia la caratteristica principale di questo modello: XB sta infatti per “Extra Bass“. A differenza dunque del modello WF-1000XM3, non si ha più la neutralità del suono come obiettivo principale ma si punta a enfatizzare soprattutto i bassi, rendendoli ideali per tutti coloro amano ascoltare musica rock.

In termini di autonomia, i nuovi arrivati offrono ben 9 ore di ascolto continuato con una sola carica: tale durata viene raddoppiata sfruttando il case di ricarica che contiene un’altra batteria supplementare. Non si tratta dei numeri migliori sul mercato nel totale ma nell’autonomia singola degli auricolari si posizionano senza dubbio sul podio.

Altre solide funzionalità includono la ricarica rapida, un grado di resistenza all’acqua IPX4 che garantisce protezione da sudore e schizzi occasionali, nonché controlli touch per la riproduzione di musica, volume, chiamate in vivavoce e facile accesso all’assistente vocale.

L’unico difetto invece lo troviamo nell’assenza di un sistema di cancellazione attiva del rumore, cosa che probabilmente determina anche l’autonomia così elevata.

Purtroppo Sony non ha ancora svelato nè la data di uscita sul mercato nè il prezzo di vendita delle nuove Sony WF-XB700, per cui rimaniamo in attesa di ciò.

