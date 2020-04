Google Stadia: i giochi gratis ad Aprile 2020

Puntuale come un orologio svizzero, ieri sera Google ha annunciato tre nuovi titoli che potranno essere giocati gratuitamente da tutti gli abbonati a Stadia Pro durante il mese di aprile 2020.

New month, new free games. No joke! Log-in and claim three new games with your Stadia Pro subscription. pic.twitter.com/r6IIj10LJr — Stadia (@GoogleStadia) April 1, 2020

I nuovi giochi disponibili gratuitamente su Google Stadia sono The Serious Sam Collection, Spitlings e Stacks On Stacks (On Stacks).

In realtà i giochi sono sei, visto che The Serious Sam Collection comprende tutti i quattro migliori giochi di Serious Sam mai realizzati in un’unica raccolta aggiornata. Una migliore grafica, paesaggi lussureggianti, migliori texture e modelli dei personaggi in HD. La collezione comprende Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter, Serious Sam 3: BFE e Serious Sam Double D XXL.

Per quanto riguarda gli altri due titoli, si tratta di giochi platform, con Spitlings una versione moderna dei giochi Arcade molto popolari negli anni 80′ (comprende oltre 1900 livelli diversi) e Stacks On Stacks che è un simulatore (giocattoloso) di costruzioni in cui bisogna realizzare torri sempre più alte.

Questi nuovi titoli vanno a sostituire quelli che sono stati disponibili nel mese di marzo e che potete consultare da questo link. Ricordiamo che una volta richiesti, i giochi saranno disponibili anche nei mesi successivi e fino a quando si mantiene attivo l’abbonamento a Stadia Pro.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo anche ricordare che nelle prossime settimane è atteso il lancio della versione gratuita di Google Stadia, pubblicizzata sin dal lancio iniziale del servizio lo scorso novembre ma mai divenuta ufficiale.

