Volete acquistare uno Huawei P40? Iniziate con lo scaricare gli sfondi ufficiali

A distanza di pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale, in rete sono stati pubblicati gli sfondi ufficiali della nuova serie di smartphone Huawei P40 che si prepara a sfidare la serie Galaxy S20 di Samsung senza il supporto dei Google Play Services.

Ciò significa che, seppur al momento non siano disponibili all’acquisto, è possibile personalizzare il proprio attuale smartphone in maniera tale da avere qualcosina degli Huawei P40.

Se siete interessati, potete scaricare un file che contiene tutti gli sfondi raggruppati in un singolo file da dover estrarre dopo il download (Link) o, in alternativa, potete consultare le immagini e selezionare solo quelle che vi interessano di più (Link). In entrambi i casi, si tratta di una cartella di Google Drive messa a disposizione da colui che ha caricato gli sfondi online.

Ricordare che tutta la serie Huawei P40 ha delle caratteristiche comuni come ad esempio il SoC Kirin 990 5G (lo stesso presente a bordo del Mate 30 e del Mate 30 Pro, oltre che del modello flessibile Mate Xs), il supporto alla ricarica rapida cablata e a quella wireless, la connettività, la certificazione IP (il modello P40 ha una certificazione IP53 mentre gli altri due modelli IP68) e le configurazioni di memoria. La differenza sostanziale invece la troviamo nelle dimensioni del display (la qualità dovrebbe essere uguale) e nella configurazione fotografica (P40 Pro+ ha addirittura 5 fotocamere posteriori, di cui 2 teleobiettivi).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo anche ricordare che Huawei ha presentato ufficialmente anche lo smartwatch Huawei Watch GT2e, la cui estetica è simile al modello precedente ma sul fronte delle specifiche ci sono alcune chicche interessanti e uniche di tale modello.

