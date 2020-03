Top 5 Settimana 13 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 13 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 13 2020 parlando di Huawei. La società cinese ha ufficialmente presentato la nuova gamma di smartphone Huawei P40 formata da quattro modelli diversi. In particolare troviamo Huawei P40, P40 Lite (il cui annuncio è avvenuto in precedenza), P40 Pro e P40 Pro+. Tante cose interessanti da scoprire, ma prezzi molto alti accompagnati dalla mancanza dei servizi Google. Una limitazione non da poco da tenere in forte considerazione.

Rimaniamo in casa Huawei perché dopo il lancio della line-up di smartphone P40, il produttore cinese ha annunciato anche un nuovo smartwatch: trattasi di Huawei Watch GT 2e.

Xiaomi ha annunciato ufficialmente i nuovi smartphone Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite per il mercato europeo. I prezzi dei primi due non vi piaceranno, ma Mi 10 Lite è da tenere d’occhio perché ad oggi è lo smartphone 5G più economico lanciato sul mercato.

Nonostante non sia fra i più popolari produttori di smartphone qui in Italia o anche in Europa, ZTE sta riscontrando grande successo in Asia con la sua politica di super smartphone dal costo relativamente basso. Il nuovo modello ZTE Axon 11 5G segue questa strada.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 13 2020 con i primi rilasci ufficiali della LineageOS 17.1.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 14 2020.