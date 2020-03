Huawei Watch GT 2e ufficiale: sensore SpO2, display OLED e autonomia di 2 settimane

Dopo il lancio della sua ultima serie di smartphone P40, il produttore cinese Huawei ha ora annunciato un nuovo smartwatch: Huawei Watch GT 2e.

Il nuovo smartwatch segue da vicino il design di Huawei Watch GT 2 dello scorso anno e presenta un quadrante circolare con una corona nascosta che gli conferisce un aspetto più minimalista ma sportivo. Lo smartwatch presenta lo stesso display touch AMOLED da 1,39 pollici con una risoluzione di 454 x 454 pixel, tuttavia le cornici sono relativamente più spesse, il che rende il modello GT 2e leggermente più grande nel complesso.

Oltre alle modifiche al quadrante principale, Huawei Watch GT 2e dispone anche di un cinturino in TPU integrato con dei fori per migliorare la traspirazione. Il corpo dell’orologio è realizzato in acciaio inossidabile ed è valutato resistente all’acqua fino a 5ATM.

Proprio come Huawei Watch GT 2, Watch GT 2e è alimentato dal chipset Kirin A1 sviluppato internamente da Huawei e, in abbinata alla batteria integrata, dovrebbe garantire fino a 2 settimane di autonomia con una singola carica. Nel caso in cui si utilizzasse il monitoraggio GPS per gli esercizi, l’autonomia scenderebbe intorno alle 30 ore.

È interessante notare che è presente una memoria interna accessibile all’utente per scaricargli la musica da ascoltare attraverso Bluetooth (nei 4 GB di memoria integrata è possibile memorizzare circa 500 brani, ma la funzione limiterà ulteriormente la durata della batteria a sole 24 ore).

Pensato per gli appassionati di sport, il nuovo wearable è in grado di tracciare oltre 100 diversi sport ed esercizi, dallo skateboard all’arrampicata su roccia, passando per il nuoto e arrivando alla più classica corsa su strada. Inoltre, l’orologio dispone anche di un sensore SpO2 che aiuterà a calcolare il VO2Max.

Huawei Watch GT 2e sarà disponibile in quattro varianti di colore, ovvero Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White, al prezzo di 199 euro. Purtroppo non abbiamo ancora alcuna data di arrivo sul mercato.

VIA