Google Play Film potrebbe presto proporre film gratuiti supportati da pubblicità

Il mondo del video streaming ormai sta permeando il mercato multimediale come mai prima d’ora. Google sa bene questo visto che con YouTube domina in lungo e in largo il segmento dei video “non professionali”. Nella speranza però di fare breccia anche nel mondo dei film, al servizio Google Play Film potrebbe aggiungere presto una sezione in cui offrire film gratuiti ma supportati da annunci pubblicitari.

Il servizio potrebbe essere pronto a fornire centinaia di film agli spettatori gratuitamente, il tutto con la visione di alcune pubblicità. La notizia arriva dal teardown dell’ultima versione dell’app fatto dalla gente di XDA Developers.

Una manciata di stringhe trovate nell’app rendono abbastanza chiaro che Google sta lavorando per fornire contenuti “gratuiti con annunci”. Un’altra stringa include informazioni che chiariscono che non saranno solo uno o due film, ma “centinaia di film” con “solo poche pubblicità”. Da un’altra prospettiva, questo sviluppo ha davvero molto senso.

YouTube e Play Film sono già abbastanza profondamente integrati l’uno con l’altro e YouTube offre regolarmente film gratuiti supportati da pubblicità (almeno negli USA). L’unica cosa che non è chiara è se i film che Play Film prevede di offrire differiranno dall’ampio elenco di film gratuiti che YouTube offre di solito.

Non dimentichiamo poi che Amazon, negli USA, offre già un servizio del genere, per cui Google si sta vedendo un po’ costretta a lanciarlo per non rimanere indietro.

