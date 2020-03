Come scegliere la migliore app per scommettere online

Il gioco online è oggi un hobby molto diffuso e altrettanto apprezzato, è un modo per evadere dalla quotidianità, svagarsi e divertirsi. Fino a qualche anno fa tuttavia non era facilmente accessibile a tutti, o meglio, era limitato dall’uso di un computer e da una connessione a Internet tramite linea fissa, che costringeva gli utenti a poter giocare solo a casa.

La soluzione è giunta da diversi anni a questa parte: nelle ultime due decadi infatti gli enormi passi svolti dallo sviluppo della rete e delle innovazioni tecnologiche, hanno permesso che questo tipo di intrattenimento sia oggi più diffuso che mai, finalmente accessibile e fruibile “on the go”, tramite dispositivi alla portata di tutti come smartphone e tablet.

Anche se inizialmente i primi devices non erano così performanti da sostenere applicazioni complesse, grazie allo sviluppo tecnologico il settore del gioco online è riuscito a conquistare la rete aumentando il numero di giocatori e fidelizzando quelli più appassionati.

In questo senso l’industria del gambling e del gioco ha saputo adattarsi molto bene al cambiamento tecnologico degli ultimi anni e mentre molti altri settori dell’economia hanno infatti faticato a stare al passo ai tanti cambiamenti, quello del gioco ha saputo approfittare della ventata di novità per cavalcare l’onda e diventando uno dei più fiorenti.

Nonostante il successo sempre maggiore che riscuotono i bookmakers online, questi ultimi continuano costantemente a cercare di migliorarsi per offrire un’esperienza di gioco sempre più emozionante e in linea con le esigenze dei tanti diversi giocatori che li frequentano: le app subiscono aggiornamenti periodici che eliminano eventuali bug, migliorano le prestazioni, introducono novità che aumentano l’interesse di nuovi e vecchi utenti… Insomma, si danno da fare per apparire nella classifica delle migliori app di gioco online sul mercato.

Internet infatti pullula di app di gambling online, ogni giorno ne nascono di nuove e la competizione è davvero molto alta. Dalla parte del giocatore, questo può tradursi nella confusione e nell’imbarazzo della scelta, avendo a disposizione letteralmente migliaia di piattaforme di gioco.

Se quindi la ricerca dell’applicazione per scommesse migliore somiglia tanto al cercare l’ago in un pagliaio, la soluzione la si può sempre trovare in Internet. Possono ritornare molto utili infatti le recensioni: tramite queste l’utente può finalmente trovare e scegliere quella che soddisfa al meglio le proprie esigenze di gioco.

Per aiutare nella scelta, ecco qui di seguito alcune principali caratteristiche da tenere in considerazione per trovare la perfetta app di gioco online:

Interfaccia “user-friendly”

Ogni nuovo utente al primo accesso è un po’ sperduto. Proprio per questo, una buona app deve essere il più intuitiva possibile, in modo che sia più facile per il giocatore orientarsi sin da subito, riuscendo a individuare le sezioni più importanti, come quella dei depositi o dei prelievi. Diffidate dalle interfacce confusionarie e di difficile lettura.

Bonus

Una buona app deve poter mettere a disposizione dei giocatori un’ampia gamma di bonus come ricompensa per le loro attività. Spesso quindi per promuovere l’app stessa alcuni bookmakers offrono dei bonus speciali per i giocatori più appassionati e sono molto attenti anche ai nuovi iscritti, ai quali non è raro che sia riservato un graditissimo bonus di benvenuto.

Sicurezza

È un criterio di scelta fondamentale per qualsiasi giocatore e i bookmakers online sono ben consapevoli dell’importanza che ha il garantire la sicurezza ai propri utenti, per questo le migliori app sono dotate di efficienti sistemi di sicurezza, come la crittografia SSL e la sicurezza multilivello per i login, assicurando in questo modo la migliore esperienza di gioco: quella libera dalle preoccupazioni.

Opzioni di multi-pagamento

Un’ottima app di gioco è quella che va incontro all’utente e favorisca la sua esperienza di gioco. Questo discorso include anche i termini di pagamento: è preferibile infatti scegliere un’app che offra diverse opzioni di pagamento. Tra le più usate vi si trovano: carte di credito, di debito (le più tradizionali), PayPal, carte prepagate (come PostePay) e infine i portafogli elettronici (la nuova frontiera dei pagamenti online, simili a dei salvadanai virtuali in cui è possibile organizzare il proprio denaro).

Ampia scelta di sport e mercati

Ovviamente un’ampia gamma di opzioni a disposizione deve essere considerata non solo a livello quantitativo, ma soprattutto a livello qualitativo: una buona app infatti presenterà campionati diversi su cui scommettere, per variare l’esperienza di gioco e accontentare anche gli utenti più esigenti e gli appassionati di sport più di nicchia. Se il calcio rimane sicuramente lo sport più gettonato, non possono oggi mancare anche gli eSport, che stanno riscuotendo sempre più successo.

Servizio clienti impeccabile

Le migliori app tengono molto ai propri utenti, perciò sono molto attente a non far mancare loro nulla, specialmente in termini di assistenza.

Questa infatti, così come la sicurezza, è un altro dei criteri fondamentali da seguire per scegliere la piattaforma ideale e le migliori garantiscono un ottimo servizio clienti attivo 24/7.

Dopo aver controllato che l’app che abbiamo scelto abbia tutte queste caratteristiche, non resta che iniziare a divertirsi.