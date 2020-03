Moto E6s ufficiale: specifiche e prezzi

Nonostante la pandemia di coronavirus che sta imperversano in tutto il mondo, Motorola è stata l’azienda che negli ultimi mesi è stata la più attiva sul fronte della presentazione di nuovi smartphone. Dopo infatti aver tolto il velo su Moto G8 e star preparando la presentazione di Moto Edge, ha ufficializzato il nuovo smartphone entry-level Moto E6s.

L’obiettivo principale di Moto E6s è avere un super rapporto qualità prezzo nella fascia bassa e, considerando le specifiche offerte e il prezzo di 129,99 euro al quale viene proposto in Italia, possiamo dire che riesce nel suo intento.

La scheda tecnica del nuovo smartphone entry-level Moto E6s è così composta:

Dimensioni e peso: 155,6x73x8,5mm per 160 grammi

155,6x73x8,5mm per 160 grammi Scocca in plastica

plastica Display IPS LCD Max Vision da 6,1″ con notch a goccia, risoluzione HD+ e aspect ratio 19,5:9

IPS LCD Max Vision da 6,1″ con notch a goccia, risoluzione HD+ e aspect ratio 19,5:9 SoC MediaTek Helio P22 con CPU a 2,0GHz

MediaTek Helio P22 con CPU a 2,0GHz Memoria interna da 32GB espandibile fino a 256GB

da 32GB espandibile fino a 256GB RAM: 2GB

2GB Sensore delle impronte digitali capacitivo posteriore

capacitivo posteriore Batteria da 3.000mAh con ricarica a 5W

da 3.000mAh con ricarica a 5W Fotocamera anteriore da 5MP f/2,2, pixel da 1,12um

da 5MP f/2,2, pixel da 1,12um Doppia fotocamera posteriore: 13MP f/2,2, pixel da 1,12um, PDAF profondità di campo

Connettività: 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n 2,4GHz, NO NFC, Bluetooth 4.2, single o dual SIM, jack da 3,5mm, GPS, Glonass

4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n 2,4GHz, NO NFC, Bluetooth 4.2, single o dual SIM, jack da 3,5mm, GPS, Glonass Colorazioni: Peacock Blue, Sunrise Red

Peacock Blue, Sunrise Red Sistema operativo: Android 9 Pie

Come detto in precedenza, il prezzo di vendita ufficiale di Moto E6s è di 129,99 euro mentre la disponibilità non è ancora certa (viene indicato nelle prossime settimane).

In attesa della disponibilità effettiva dello smartphone, vi vogliamo ricordare che le porte del modding di Moto G7 aggiornato ad Android 10 si sono spalancate grazie alla pubblicazione dei codici sorgenti kernel.

FONTE