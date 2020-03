ASUS ROG Phone II riceve una versione Unofficial di LineageOS 17.1

A distanza di pochi giorni da quando l’ASUS ROG Phone II ha ricevuto l’aggiornamento ufficiale ad Android 10, la community di sviluppatori appassionata del modding Android ha rilasciato una versione Unofficial della LineageOS 17.1 basata sul codice AOSP proprio di Android 10.

Ricordiamo che LineageOS 17.1 è una ROM open source basata sul codice sorgente AOSP di Android 10. Trattandosi di un progetto open source, chiunque può scaricare il codice sorgente e modificarlo a proprio piacimento.

Nel suo complesso, LineageOS 17.1 è la maniera più semplice, soprattutto per coloro che possiedono vecchi smartphone non più supportati dai produttori, per avere una versione aggiornata di Android con solo qualche personalizzazione.

Download e installazione di LineageOS 17.1 per ASUS ROG Phone II

Per installare la ROM sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione di LineageOS 17.1 la trovate qui di seguito:

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi (qui la nostra guida)

Scaricare la ROM in formato .zip e le Google Apps in formato .zip (opzionali)

Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare prima la ROM e poi le Google Apps

Riavviare

Ricordiamo che l’installazione di una recovery custom, per non dire dello sblocco del bootloader (cose entrambe necessarie per l’installazione di una ROM Custom), va ad invalidare la garanzia legale del produttore.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo anche ricordare che LineageOS 17.1 Unofficial è disponibile anche per Galaxy S8 e Galaxy Note 8 (smartphone che non verranno mai aggiornati ad Android 10).

