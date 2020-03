Come installare il Play Store sugli smartphone Huawei/Honor in soli 2 minuti

Come sicuramente saprete, il Dipartimento del Commercio USA ha proibito a Huawei (e di conseguenza anche ad Honor) di fare affari con le aziende statunitensi, il che significa che gli smartphone non possono installare il Google Play Store.

In rete sono disponibili vari metodi per poter installare, per vie traverse e assolutamente non ufficiali, il Google Play Store sugli smartphone Huawei ma, in quest’articolo, vi proponiamo quella che forse è il più semplice di tutti e che richiede appena 2 minuti.

Il trucco risiede nel download del file APK dell’applicazione Chat Partner. Una volta installata l’app, vi basta tappare su “Detect Device”, poi su “Repair Now” e infine riavviare lo smartphone. Non appena il boot è completato, vi ritroverete con l’icona del Google Play Store dalla quale poter effettuare il login e iniziare a scaricare le vostre app preferite (l’app Chat Partner la potete anche disinstallare a questo punto).

Come potete vedere, servono appena due minuti per poter riavere il Google Play Store a bordo degli smartphone Huawei. Trattandosi di un sistema non ufficiale, non sappiamo fino a quando rimarrà funzionante. Inoltre, alcuni utenti segnalano dei problemi legati a Play Protect, il sistema di protezione sviluppato da Google per fare la scansione di migliaia e migliaia di app al giorno alla ricerca di malware e virus in generale.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Huawei sta investendo pesantemente sul proprio ecosistema software, con il potenziamento degli HMS (Huawei Mobile Services) e con una serie di “proposte allettanti” per gli sviluppatori che decidono di portare le loro app a bordo dello store AppGallery.

