Asus ROG Phone II: download del firmware di Android 10 e dei codici sorgenti

All’inizio di questa settimana, ASUS ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 per ROG Phone II. Oltre all’aggiornamento via OTA, Asus ha provveduto a rilasciare anche il nuovo firmware che può essere installato manualmente. Subito dopo tale azione, ASUS ha anche rilasciato il codice sorgente del kernel di ROG Phone II (basato sempre su Android 10).

Se con il firmware è possibile procedere all’aggiornamento manuale e “pulito” dello smartphone ad Android 10, con i codici sorgenti non vi è un uso diretto: di fatto, essi servono agli sviluppatori di ROM Custom e kernel custom per meglio ottimizzarli mentre per gli utenti hanno solo un beneficio indiretto proprio attraverso tali ROM.

A questo punto bisognerà attendere che il team della TWRP rilasci la propria versione di Custom Recovery per avere tutti i pezzi necessari per addentrarsi nel mondo del modding.

Da questo punto di vista, gli smartphone Asus non hanno sempre goduto di un’ottima popolarità nel mondo del modding Android, per cui l’attesa potrebbe essere un po’ più lunga rispetto ai modelli Samsung, LG e Xiaomi.

In attesa di avere delle informazioni sullo sviluppo di ROM e personalizzazioni varie che traggano beneficio del rilascio dei sorgenti kernel per lo smartphone, qui di seguito vi lasciamo i link per procedere al download dei codici sorgenti così come del firmware aggiornato ad Android 10:

ASUS ROG Phone II | Download sorgenti kernel | Download firmware

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che nei giorni scorsi è avvenuta la pubblicazione dei codici sorgenti del kernel anche per quanto riguarda il Moto G7 e il recente top di gamma LG V60 ThinQ.

