Top 5 Settimana 11 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 11 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 11 2020 parlando di Redmi. Ebbene si, l’azienda ormai diventata indipendente da Xiaomi, ha presentato ufficialmente questa settimana (attraverso un evento online trasmesso solo in streaming) la nuova generazione di smartphone della serie Note. In particolare, ci troviamo di fronte al Redmi Note 9 Pro e al Redmi Note 9 Pro Max. Notevole il passo in avanti rispetto alla precedente generazione ma i prezzi sembrano essere comunque molto competitivi.

Nonostante Nubia abbia annunciato il suo ultimo smartphone top di gamma solo qualche mese fa, è tornata alla ribalta annunciando una versione rinnovata che sfrutta a pieno le capacità della rete 5G: trattasi di Nubia Red Magic 5G.

Huawei si appresta a presentare il nuovo top di gamma Huawei P40 Pro PE (Premium Edition). Come accade spesso con smartphone di questo calibro però, le informazioni tecniche sono trapelate in rete con diverso anticipo rispetto alla presentazione ufficiale.

Dopo aver rilasciato le patch di febbraio 2020 per quasi tutti i suoi smartphone, HMD ha fatto sapere di aver posticipato il rilascio degli aggiornamenti ad Android 10 per molti suoi smartphone.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 11 2020 con Google Pixel 4a che si mostra dal vivo in un video hands-on prima della presentazione ufficiale.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 12 2020.