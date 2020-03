Redmi Note 9 Pro e Pro Max ufficiali: nuovi smartphone dal super rapporto qualità prezzo

Redmi, l’azienda ormai diventata indipendente da Xiaomi, ha appena presentato ufficialmente (attraverso un evento online trasmesso solo in streaming) la nuova generazione di smartphone della serie Note. In particolare, ci troviamo di fronte al Redmi Note 9 Pro e al Redmi Note 9 Pro Max.

Con il design “Aura Balance” di Xiaomi, i due telefoni sono esteticamente identici e differiscono solo per alcuni dettagli tecnici, come la quantità della memoria e la velocità di ricarica. Sia Redmi Note 9 Pro che Pro Max sono a prova di schizzi (non impermeabili) e sfoggiano un display LCD da da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e foro centrale per la fotocamera.

Il SoC a bordo è il nuovo Qualcomm Snapdragon 720G, recentemente visto su due modelli Realme. Hanno persino una batteria identica da 5.020 mAh, anche se il supporto alla ricarica rapida è differente.

Oltre a ciò, è possibile configurare Note 9 Pro con fino a 6 GB di RAM, mentre Pro Max arriva fino a 8 GB. In compenso, le loro configurazioni di memoria di archiviazione rimangono le stesse.

Nel reparto fotocamere, il modello Pro Max è di nuovo in testa con una fotocamera principale da 64 MP ad alta risoluzione rispetto al sensore da 48 MP sul Pro. La sua fotocamera frontale utilizza un sensore da 32 MP che supporta il pixel binning, cosa che la fotocamera selfie da 16 MP del modello Pro non ha.

Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max – Schede tecniche

SoC Qualcomm Snapdragon 720G OS Android 10 con MIUI 11 RAM 4/6GB (Redmi Note 9 Pro), 6/8GB (Redmi Note 9 Pro Max), LPDDR4x Storage 64/128GB UFS 2.1, espandibile fino a 512GB Display 6.67 pollici IPS LCD, FHD+ (2,400 x 1,080), 20:9, 450 nits, Gorilla Glass 5 Batteria 5,020mAh con supporto alla ricarica a 18W su Redmi Note 9 Pro e a 33W su Pro MAx Fotocamera anteriore 16MP, 1μm (Redmi Note 9 Pro); 32MP, 1.6μm, 4-in-1 Super Pixel (Redmi Note 9 Pro Max) Fotocamera posteriore (Pro) 48MP, 1/2.25 pollici, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.79 (grandangolare) + 8MP, f/2.2, FOV 119° (ultra-grandangolare) + 5MP (macro) + 2MP (profondità) Fotocamera posteriore (Pro Max) 64MP, 1/1.17 pollici, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.89 (grandangolare) + 8MP, f/2.2, FOV 119° (ultra-grandangolare) + 5MP (macro) + 2MP (profondità) Connettività Dual-SIM, 4G VoLTE, VoWi-Fi, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS con supporto GLONASS, Beidou, NavStar e Galileo Dimensioni 165.5 x 76.68 x 8.8mm (Pro Max), 165.75 x 76.68 x 8.8mm (Pro), 209g Porte USB Type-C, 3.5mm jack Colorazioni Glacier White, Interstellar Black, Aurora Blue Biometria Sensore di impronte capacitivo sul bordo destro

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, per adesso l’annuncio ha riguardato solo il mercato indiano dove saranno disponibili col seguente listino:

Note 9 Pro

4/64GB – 12.999 Rs (155 euro al cambio)

6/128GB – 15.999 Rs (191 euro al cambio)

Note 9 Pro Max

6/64GB – 14.999 Rs (179 euro al cambio)

6/128GB – 16.999 Rs (203 euro al cambio)

8/128GB – 18.999 Rs (227 euro al cambio)

VIA FONTE (1), (2), (3)