The Division 2, The Crew 2 e Monopoly in arrivo su Google Stadia

Nel mentre Nvidia GeForce NOW sta perdendo giochi a destra e a manca, Google Stadia sta proseguendo nella sua missione arricchire quanto più possibile il suo cataloghi con i titoli AAA dei vari publisher. A questo proposito, vi segnaliamo che Ubisoft sta per portare sulla piattaforma di Google Stadia The Division 2, The Crew 2 e Monopoly.

Il primo nuovo titolo è Tom Clancy’s The Division 2, originariamente pubblicato a marzo 2019 e ambientato in una Washington DC post-apocalittica. Google afferma che sarà il primo titolo di Stadia a supportare sia il cross-play che il cross-progression con altre piattaforme ⁠— una volta connesso l’account Ubisoft a Stadia, sarà possibile giocare insieme a coloro usano il PC in locale.

La nuova espansione di “Warlords of New York” sarà disponibile già al lancio e si potrà utilizzare la funzione Stream Connect di Stadia:

Tom Clancy’s The Division 2 include Stream Connect, una funzione entusiasmante unica di Stadia che ti consente di trasmettere in streaming il punto di vista del compagno di squadra su un unico schermo. Con Stream Connect, gli agenti di The Division possono vagare per le mappe del mondo aperto di Washington DC e Lower Manhattan e vedere aree della mappa dagli occhi dei loro compagni di squadra. Oltre al tuo punto di osservazione, sarai in grado di vedere punti di osservazione da un massimo di tre compagni di squadra.

The Crew 2, un gioco di corse open world rilasciato per la prima volta nel 2018, arriverà anche su Stadia. Google non ha menzionato alcuna funzionalità esclusiva, quindi sarà probabilmente molto simile alle versioni console e PC esistenti.

Per ultimo (ma non meno importante) troviamo un adattamento del classico gioco da tavolo Monopoly, sviluppato da Engine Software. Sembra essere un porting diretto del gioco per Nintendo Switch (gli sviluppatori sono gli stessi). La maggior parte delle recensioni dall’uscita del titolo nel 2017 hanno segnalato problemi grafici e lunghi tempi di caricamento, quindi si spera che siano stati risolti nella versione per Google Stadia.

Per quanto riguarda il periodo di arrivo, The Division 2 e The Crew 2 saranno disponibili su Google Stadia a partire dal 25 marzo mentre Monopoly arriverà il 28 aprile.

