Nvidia GeForce NOW continua a perdere pezzi: vanno via anche i giochi 2K

Il servizio di game streaming Nvidia GeForce NOW, dopo una partenza col botto che lo aveva posto leggermente più in alto rispetto a Google Stadia vista la flessibilità di appoggiarsi a numerosi store di terze parti per l’acquisto dei giochi, sta continuando a perdere pezzi. Dopo che Activision Blizzard e Bethesda hanno ritirato i giochi da Nvidia GeForce NOW, ora è stato il momento dei giochi sviluppati da 2K.

In particolare, i seguenti giochi 2K non sono più compatibili con il servizio di Nvidia GeForce NOW:

BioShock 2 Remastered

Bioshock Infinite

BioShock Remastered

Borderlands 2

Borderlands 3

Borderlands Game of the Year Enhanced

Borderlands: The Pre-Sequel

Mafia III

NBA 2K Playgrounds 2

NBA 2K17

NBA 2K18

NBA 2K19

Sid Meier’s Civilization V

Sid Meier’s Civilization VI

The Darkness II

The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR

WWE 2K19

WWE 2K20

WARRIORS OROCHI 4

XCOM 2

Come potete vedere, ci sono alcuni titoli di grande spessore nell’elenco sopra, quindi siamo sicuri che più di un utente di GeForce Now sarà seccato dalla decisione di 2K di rimuovere questi titoli.

Naturalmente, ora che rimozioni simili sono diventate una tendenza per il servizio di Nvidia, la società sta cercando di “non perdere la faccia” affermando che i nuovi giochi continueranno a essere lanciati con il supporto per la piattaforma, indipendentemente dall’attuale periodo di transizione che il servizio sta attraversando, mentre cresce oltre i limiti della fase di beta testing che si è conclusa a febbraio.

Allo stato attuale, non c’è modo di sapere con certezza se anche altri sviluppatori rimuoveranno i loro giochi da Nvidia Geforce Now in futuro. Girano voci sul fatto che gli sviluppatori stiano scegliendo di rimuovere i loro giochi per ricaricarli di nuovo su servizi di streaming concorrenti come Stadia.

L’altro lato dell’argomento sembra concentrarsi maggiormente sul fatto che Nvidia potrebbe non essere in grado di usare questi giochi per lo streaming in quanto la licenza originaria stipulata fra gli editor e i relativi store non comprende questo aspetto.

VIA FONTE