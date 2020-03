Decine di nuovi smartphone e tablet Samsung compatibili con Netflix in HD e in HDR

Netflix ha recentemente aggiornato la propria lista di compatibilità relativamente alla visione di contenuti in HD e in HDR, aggiungendo decine e decine di dispositivi Samsung.

Tablet

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab A 8.0

Samsung Galaxy Tab A with S Pen

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Smartphone

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy A10e

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy M10s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy XCover 4s

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Chipset

MediaTek MT6768

MediaTek MT6769

MediaTek MT6779

MediaTek MT6785

Qualcomm Snapdragon 865

Samsung Exynos 980

Per quanto riguarda invece il supporto a Netflix in HDR, troviamo i seguenti nuovi smartphone (alcuni dei quali non appartenenti a Samsung):

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Sony Xperia 1 II

TCL 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Facciamo notare che alcuni smartphone prima citati già potevano accedere ai contenuti Netflix in HD e in HDR: tuttavia, l’azienda ha aggiornato le proprie liste solamente adesso, rendendo il tutto più ufficiale.

VIA FONTE