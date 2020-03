YouTube si aggiorna con nuovi controlli nel menu riproduzione

Gli sviluppatori di Google hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento per quanto riguarda l’app Android di YouTube introducendo alcuni miglioramenti di stabilità ma soprattutto una serie di nuovi controlli di accessibilità legati ai controlli di riproduzione.

La prima cosa che vediamo nella nuova versione dell’app è una funzionalità che YouTube stessa definisce come nuova: una nuova barra di scorrimento nella parte superiore nel tab delle iscrizioni per farci scorrere e accedere rapidamente a canali specifici a cui siamo iscritti.

Toccando il pulsante “Tutto” ci verrà mostrato un elenco di tutti i canali a cui siamo iscritti da cui puoi accedere alle pagine principali. C’è da dire però che alcune persone, toccando un canale direttamente dalla nuova barra superiore, ottiene il feed per mostrare i video da quel canale, invece di vedere la Home Screen del canale. Non ci stupiremmo se Google sta eseguendo un test A / B per vedere quale delle due implementazioni piace maggiormente alle persone.

L’app YouTube ora ha anche una nuova impostazione per i controlli di riproduzione e la loro persistenza. Quando accendiamo al lettore, possiamo decidere per quanto tempo i controlli di riproduzione rimangono sullo schermo prima che scompaiano automaticamente: le opzioni vanno da 3 a 30 secondi, oppure possiamo anche scegliere di non farli scomparire affatto anche se tocchiamo il display.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

YouTube | Download

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

YouTube | Download file APK

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Google ha fatto il punto del rapporto tra Huawei e Google Mobile Services (GMS).

