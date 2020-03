Xiaomi Mi A3 e Redmi Note 8 Pro si aggiornano ad Android 10

Gli sviluppatori di Xiaomi hanno avviato il roll out dell’aggiornamento OTA ad Android 10 per gli smartphone Xiaomi Mi A3 e Redmi Note 8 Pro. Nel primo caso si tratta di un dispositivo appartenente al programma Android One mentre nel secondo caso è uno smartphone regolare con la MIUI ROM.

I dettagli tecnici degli aggiornamenti OTA in fase di rilascio sono i seguenti:

Xiaomi Mi A3

Nome in codice: laurel_sprout_global

laurel_sprout_global Versione: V11.0.7.0.QFQMIXM

V11.0.7.0.QFQMIXM Dimensione: 1.3GB

1.3GB MD5: e4332e88a71514d879d7e0d942850967

e4332e88a71514d879d7e0d942850967 Download: V11.0.7.0.QFQMIXM

Redmi Note 8 Pro

Nome in codice: begonia_ru_global (versione russa)

begonia_ru_global (versione russa) Download: V11.0.2.0.QGGRUXM

Nome in codice: begonia_eea_global (versione global)

begonia_eea_global (versione global) Download: V11.0.2.0.QGGEUXM

L’aggiornamento ad Android 10 di questi due smartphone Xiaomi fa si che le loro caratteristiche tecniche vengano rafforzate, permettendo loro di funzionare al meglio (e soprattutto nel massimo della sicurezza grazie alle patch di sicurezza più recenti) senza problemi.

Ricordiamo infatti che lo Xiaomi Mi A3 può contare su:

Display AMOLED da 6,088″ HD+ 1560×720 19,5:9, rapporto schermo-scocca dell’88,78%, 530 nits, protezione Corning Gorilla Glass 5 e color gamut NTSC 102,7

SoC Qualcomm Snapdragon 665 con GPU Adreno 610 e processo produttivo a 11 nm

4 GB di RAM

64/128 GB di memoria interna UFS 2.1

Fotocamera anteriore da 32MP

Tripla fotocamera posteriore: 48MP + 8MP (grandangolo) + 2MP (profondità) con con Super Pixel 4-in-1 e PDAF

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, dual SIM, Bluetooth 5.0, 4G/LTE, GPS, GLONASS, porta a infrarossi, radio FM, porta USB di tipo C 2.0 e ingresso per il jack audio da 3,5 mm

Sensore delle impronte digitali sotto il display

Batteria da 4.030 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 Watt (anche se il caricabatterie incluso nella confezione di vendita è standard a 10 Watt)

Il Redmi Note 8 Pro invece ha a disposizione:

Dimensioni: 161,3 x 76,4 x 8,79mm per 199,8g

Display da 6,53″ FHD+ 19,5:9 con rapporto schermo-scocca del 91,4%, certificazione TÜV Rheinland, Corning Gorilla Glass 5

Scocca posteriore con vetro curvo 3D

Sensore delle impronte digitali posteriore (integrato nel modulo fotografico)

SoC Helio G90T con GPU Mali G-76

6/8GB di RAM

64/128GB di memoria interna

Sistema di raffreddamento a liquido con supporto Game Turbo 2.0

Fotocamera anteriore da 20MP AI f/2,2

Fotocamera posteriore 64MP Samsung GW1 f/1,8 dual pixel PDAF con supporto alla registrazione video in slow-mo @960fps 8MP 120° f/2,2 2MP macro f/2,4 2MP profondità f/2,4

Connettività 4G LTE, WiFi 802.11ac smart dual channel (per non perdere il segnale), Bluetooth 5, NFC, USB Type-C, jack da 3,5mm

Batteria da 4.500mAh con ricarica rapida 18W

Certificazione IP52

VIA