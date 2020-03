Top 5 Settimana 9 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 9 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 9 2020 parlando di alcuni prodotti che avremmo visto al MWC 2020 se non ci fosse stato il problema “coronavirus”. Partiamo con il nuovo Sony Xperia 1 II, il quale è stato annunciato ufficialmente dal colosso giapponese attraverso una presentazione online. Si tratta di un nuovo smartphone top di gamma che non si fa mancare nulla dal punto di vista hardware e che, purtroppo, arriverà sul mercato a un prezzo decisamente alto. Però davvero non manca nulla e, anzi, fa la sua ricomparsa perfino il jack audio da 3,5mm.

Se Samsung nelle scorse settimane ha lanciato ufficialmente il suo secondo smartphone flessibile, adesso è toccato a Huawei fare il bis lanciando ufficialmente Huawei Mate Xs. Più che di una vera e propria nuova generazione, questo nuovo modello può essere considerato come un miglioramento rispetto alla prima versione. Tuttavia, rimane poco più di un esercizio di stile visto che costerà 2599 euro.

LG ha presentato ufficialmente il nuovo smartphone top di gamma LG V60 ThinQ 5G. Qualche passo in avanti rispetto al precedente modello, ma anche un passo indietro a livello fotografico. Rimane come caratteristica distintiva l’accessorio Dual Screen, ovvero una speciale cover che permette di usufruire anche di un secondo display OLED (e di un terzo display monocromatico).

Nonostante il fatto che i rappresentanti dell’assistenza Samsung abbiano dichiarato numerose volte in passato che il Galaxy S8 e il Galaxy Note 8 sarebbero stati aggiornati ad Android 10, la società sudcoreana ha infine confermato che questi due ex top di gamma non riceveranno alcun nuovo aggiornamento del sistema operativo oltre Android 9 Pie.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 9 2020 con Shazam per Android che si aggiorna ed introduce il supporto nativo ad Apple Music.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 10 2020.