TuneIn si aggiorna migliorando il widget nella tendina delle notifiche

TuneIn è una di quelle applicazioni che, seppur non utilizzate da tutti in maniera continua sullo smartphone, è utilizzata costantemente(e quasi inavvertitamente) da coloro preferiscono ascoltare la radio mediante uno smart speaker. Si tratta infatti del servizio predefinito per le radio via internet presente sia su Amazon Echo che su Google Home.

L’applicazione Android di TuneIn è stata appena aggiornata alla v23.7 che, oltre ai classici bug fix immancabili per ogni update, porta con se un miglioramento nella notifica di riproduzione. Se prima era possibile solamente mettere in pausa la radio, adesso sono stati aggiunti i pulsanti per riavvolgere o far avanzare rapidamente il contenuto corrente a intervalli di 30 secondi.

Purtroppo l’aggiornamento non va ancora ad includere la barra di riproduzione multimediale implementata nativamente su Android 10. Inoltre, sarebbe stato bello vedere TuneIn rendere funzionale la barra di ricerca (almeno per i podcast), ma vista l’attenzione primaria dell’app sulle stazioni radio online in diretta, non è sorprendente che la barra sia stata rimossa.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

