Top 5 Settimana 8 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 8 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 8 2020 parlando di Galaxy Z Flip, il secondo smartphone pieghevole di Samsung, presentato insieme alla serie Galaxy S20, il quale è stato pubblicizzato come il primo smartphone flessibile a essere dotato di uno strato protettivo in vetro. A quanto pare, tuttavia, lo smartphone non è particolarmente resistente agli stress.

Android 11 è ora ufficiale e Google ha già rilasciato la prima anteprima per sviluppatori per questa nuova versione. Questa volta Google sta rilasciando la sua prima Developer Preview un po’ prima rispetto al solito e ciò dovrebbe dare agli sviluppatori più tempo per prepararsi nell’adattare le proprie app alle novità di Android 11 e fornire il necessario feedback sulle modifiche. Sono disponibili al download le factory image e gli aggiornamenti OTA per Pixel 2 e 2 XL, Pixel 3 e 3 XL, Pixel 3a e 3a XL e Pixel 4 e 4 XL.

Sono passati solo quattro mesi da quando Google ha svelato il suo top di gamma Pixel 4, ed è già tempo di interessarci al nuovo Pixel 5. Nulla di sorprendente ma da alcuni documenti è trapelata un’informazione secondo cui gli ingegneri di Google starebbero già utilizzando il prossimo flagship del colosso di Mountain View.

Signal è universalmente elogiata come una delle app di messaggistica più sicure e più semplici da utilizzare ed è approvata dagli esperti di sicurezza di tutto il mondo. Ora grazie a nuovi investimenti l’app si prepara a sfidare i colossi del settore.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 8 2020 con Microsoft Defender che è ormai sulla rampa di lancio per approdare sul Google Play Store.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 9 2020.