Oltre 400.000 link di inviti a gruppi privati WhatsApp sono accessibili da Google

Tutto ciò che riguarda WhatsApp, dallo scambio dei messaggi agli inviti ai gruppi, passando per la condivisione di file e arrivando alle chiamate e alle video chiamate, è la perfetta descrizione del “deep web“: una porzione di internet non visibile ai motori di ricerca ma che compone la struttura portante del web. Peccato solo che a volte, per questioni di bug o di vere e proprie falle di sicurezza, vi è un passaggio di informazioni dal deep web al clear web.

WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo. Proprio questo mese, la società ha annunciato di aver superato 2 miliardi di utenti. Come su altre piattaforme di messaggistica, le chat di gruppo di WhatsApp sono un modo popolare per comunicare con la famiglia, gli amici, i colleghi o sconosciuti. Gli utenti possono invitare altri a gruppi privati con la funzione “Invita al gruppo tramite collegamento” e quindi condividere quel link come preferiscono.

A causa di un problema ancora non svelato, se quei link di invito vengono condivisi online, sembra che fuoriescano dal deep web per essere tranquillamente ricercabili sui motori di ricerca come Google.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.

The “Invite to Group via Link” feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q

— Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020