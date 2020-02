Mozilla rilascia un’app Android dedicata al suo servizio VPN

Mozilla ha appena rilasciato un’applicazione a se stante sul Play Store per usufruire del suo servizio di VPN sugli smartphone e sui tablet Android. Disponibile sotto il nome Firefox Private Network VPN, si tratta di un’opzione in più che viene data a coloro vogliono navigare in maniera sicura e soprattutto più anonima.

Firefox Private Network VPN è alimentata dalla VPN Mullvad, infrastruttura che afferma di non registrare e monitorare i dati degli utenti, a differenza di molti altri servizi VPN. La logica di Mozilla per rendere redditivo il suo servizio VPN è garantire che non tragga profitto dai dati degli utenti, pur riuscendo comunque ad avere una fonte di entrate.

Firefox VPN utilizza i server VPN di Mullvad situati in oltre 30 paesi e tutto il traffico è crittografato e privato. Sono supportate fino a cinque connessioni simultanee.

La rete privata di Firefox utilizza il nuovo standard WireGuard invece di offrire protocolli tradizionali come OpenVPN o IPsec. In generale, WireGuard offre prestazioni, efficienza energetica e vantaggi per la privacy rispetto a protocolli come OpenVPN, ma non è ancora in una forma stabile. La maggior parte delle VPN commerciali e gratuite, pertanto, al momento non supporta WireGuard. Questo è il principale fattore di differenziazione per la rete VPN di Firefox.

La VPN di Firefox attualmente si trova in una sorta di beta test, essendo disponibile solo per gli utenti residenti negli USA e costa $4,99 al mese, il che sembra piuttosto alto come prezzo, anche se c’è da dire che i servizi concorrenti che hanno le stesse funzionalità hanno effettivamente prezzi simili.

Firefox Private Network VPN | Download

VIA