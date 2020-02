Google Stadia aggiunge la compatibilità con Galaxy S18, S9, S10, S20, ROG Phone II e diversi altri

Google Stadia è stato pubblicizzato ancor prima del lancio ufficiale come un servizio di game streaming rivoluzionario che avrebbe cambiato per sempre la nostra concezione di gaming.

Seppur nelle intenzioni è così, i primi mesi di ufficialità del servizio hanno dimostrato che c’è ancora molto da fare. Questo vale soprattutto nella libertà e flessibilità di gioco promessa inizialmente, dal memento che solo gli smartphone Pixel, le Chromecast speciali acquistate con la Founder’s Edition i i computer con Chrome funzionano.

A questo proposito, vi segnaliamo che Google Stadia ha esteso il parco smartphone supportati con 20 nuovi modelli all’infuori dei Pixel.

Nello specifico, Google Stadia è adesso compatibile con i seguenti smartphone Android:

Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy S8 Active

Galaxy Note8

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy Note9

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

È un po’ deludente vedere alcuni degli altri grandi marchi, così come altri marchi di nicchia forti nel gaming – LG, OnePlus e Razer sono buoni esempi – rimanere esclusi dalla lista. Ma il market share di Samsung per quanto riguarda il pubblico dei suoi smartphone è molto ampio, quindi è probabile che Google abbia deciso di adattare il proprio servizio dapprima per tali modelli di smartphone.

Ad ogni modo, prima di lasciarvi vi vogliamo ricordare che Google Stadia non è oramai più solo nel mondo del game streaming da smartphone, visto che GeForce NOW di Nvidia è finalmente uscito dalla beta ed è disponibile per tutti.

