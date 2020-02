Signal pronta a sfidare WhatsApp e Facebook Messenger

Signal è universalmente elogiata come una delle app di messaggistica più sicure e più semplici da utilizzare ed è approvata dagli esperti di sicurezza di tutto il mondo. Tuttavia, i numeri di utilizzo del servizio impallidiscono rispetto alle alternative popolari come WhatsApp, Messenger di Facebook o anche Telegram che ha un seguito più grande in base ai numeri di download del Play Store.

Stando però a quanto riferito da Wired, Signal sta lavorando duramente per cambiare questa situazione, poiché la fondazione starebbe per aumentare il suo numero di dipendenti da 3 a 20 in seguito a un investimento di $50 milioni da parte del co-fondatore di WhatsApp Brian Acton avvenuto nel 2018.

Poiché Signal è fondamentalmente crittografato end-to-end e non memorizza i metadati di conversazione sui suoi server, come ad esempio “chi ha scritto a chi”, gli sviluppatori hanno dovuto affrontare ulteriori ostacoli su quel percorso. Ad esempio, la fondazione ha dovuto rendere gli stickers compatibili con la crittografia in modo che gli utenti possano inviarli in modo sicuro e anonimo, così come anche semplificare la gestione dei file crittografati.

Anche abilitare l’amministrazione di gruppo è stata un’impresa ardua, poiché Signal deve offrire agli amministratori la possibilità di aggiungere e rimuovere membri senza che i loro server sappiano chi è parte della conversazione.

Ricordiamo che fra le principali caratteristiche dell’app Signal troviamo:

Esprimiti in libertà: la crittografia end-to-end all’avanguardia basata sul protocollo open source Signal Protocol™ garantisce la sicurezza delle tue conversazioni. La protezione della privacy per Signal è alla base di ogni messaggio, di ogni chiamata, sempre.

Non perdere tempo: i messaggi vengono consegnati in modo rapido e affidabile, anche su reti più lente. Signal infatti è ottimizzato per operare negli ambienti più instabili.

Sentiti libero: Signal è una società senza scopi di lucro e completamente indipendente. Lo sviluppo è supportato da utenti come te. Niente pubblicità. Niente tracker. Niente scherzi.

Sii te stesso: puoi usare i tuoi numeri di telefono e la rubrica personali per comunicare in modo sicuro con gli amici.

Chiacchiera: che vivano dall’altra parte della città o dell’oceano, la tua famiglia e i tuoi amici ti sembreranno dietro l’angolo grazie alla qualità audio e video ottimizzata di Signal.

Sussurra al buio: applica il tema Scuro se la luce proprio non fa per te.

Nel caso voleste procedere al download dell’app in maniera del tutto gratuita, vi rimandiamo alla pagina dedicata del Play Store attraverso questo link.