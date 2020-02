Facebook Lite: in rilascio la Dark Mode

Con l’app di Facebook ritenuta ogni anno una delle meno ottimizzate in termini di consumi energetici, sono moltissimi coloro che hanno deciso di installare Facebook Lite e, pur rinunciando ad alcune caratteristiche disponibili solo nella versione standard, avere una migliore autonomia. A questo proposito, vi segnaliamo che la tanto attesa Dark Mode è in fase di rilascio anche su Facebook Lite.

Un po’ come per la versione standard, sembra che anche con Facebook Lite il supporto della Dark Mode non consista nell’aggiornamento dell’app via Play Store ma attraverso i server dell’azienda. Ciò significa che, oltre che aspettare, non abbiamo altri modi per velocizzare il rilascio della modalità scura sul nostro smartphone.

Ricordiamo che il team di sviluppatori consiglia l’installazione di Lite in quanto:

Installazione rapida : l’app è più leggera, pertanto viene scaricata più velocemente e usa meno spazio in memoria.



: l’app è più leggera, pertanto viene scaricata più velocemente e usa meno spazio in memoria. Caricamento veloce : è la nostra app più veloce. Carica le foto più rapidamente e controlla gli aggiornamenti degli amici.



: è la nostra app più veloce. Carica le foto più rapidamente e controlla gli aggiornamenti degli amici. Utilizzo di meno dati : usa i tuoi dati mobili in modo più efficace. Risparmia usando meno dati.



: usa i tuoi dati mobili in modo più efficace. Risparmia usando meno dati. Funzionamento su tutte le reti : è sviluppata per le reti 2G e le aree con connessioni Internet lente o instabili.



: è sviluppata per le reti 2G e le aree con connessioni Internet lente o instabili. Funzionamento sulla maggior parte dei telefoni Android: puoi usarla su quasi tutti i tipi di telefono Android, più o meno recenti.

Ad ogni modo, nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica dell’ultimo aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Facebook Lite | Link

VIA