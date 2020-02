LineageOS 16 disponibile per Moto G7, Xperia Z3, Realme 3 Pro e diversi altri

Gli sviluppatori di LineageOS hanno esteso il supporto della loro versione 16 basata su Android Pie per diversi nuovi smartphone. Nello specifico, LineageOS 16 adesso è disponibile per:

Motorola Moto G7 (river)

Asus Zenfone Max Pro M2 (X01BD)

Samsung Galaxy S III Neo Dual SIM (s3ve3gds)

BQ Aquaris X2 (zangya)

BQ Aquaris X2 Pro (zangyapro)

LeEco Le 2 (s2)

Sony Xperia Z3 (z3)

Realme 3 Pro (RMX1851)

Nubia Z17 (nx563j)

Ricordiamo che LineageOS 16 è una ROM open source basata sul codice sorgente AOSP di Android 9 Pie. Si tratta della maniera più semplice, soprattutto per coloro che possiedono vecchi smartphone non più supportati dai produttori, per avere una versione aggiornata di Android con solo qualche personalizzazione.

Download e installazione di LineageOS 16

Per installare la ROM sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione di LineageOS 16 la trovate qui di seguito:

Vi vogliamo ricordare che tutti questi modelli non ricevono più aggiornamenti ufficiali, per cui la LineageOS (o una ROM simile) è la sola soluzione per avere una versione recente di Android e una patch di sicurezza aggiornata.

VIA