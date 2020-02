MWC 2020 cancellato a causa del Coronavirus

Dopo aver visto alcune delle principali aziende tecnologiche dare forfait per il MWC 2020 di Barcellona a causa del timore causato dalla possibile epidemia di Coronavirus, il GSMA (il comitato organizzatore della fiera) ha preso la decisione di cancellare definitivamente l’evento.

In un post pubblicato da John Hoffman, CEO di GSMA, apprendiamo che:

Fin dalla prima edizione del Mobile World Congress a Barcellona nel 2006, la GSMA ha riunito l’industria, i governi, i ministri, i responsabili delle politiche, gli operatori e i leader del settore. Tenendo in debita considerazione l’ambiente sicuro e salubre di Barcellona e del paese ospitante, oggi il GSMA ha annullato MWC Barcelona 2020 perché la preoccupazione globale per l’epidemia di coronavirus, la preoccupazione per i viaggi e altre circostanze, rendono impossibile per GSMA organizzare l’evento.

I gruppo della città ospitante rispettano e comprendono questa decisione. La GSMA e tutti i gruppi della città ospitante continueranno a lavorare all’unisono e si sosterranno a vicenda per il MWC Barcelona 2021 e le edizioni future. Il nostro pensiero in questo momento va alle persone colpite in Cina e in tutto il mondo.

Si tratta sicuramente di una notizia devastante per tutte le strutture ricettive, i ristoranti e i negozi che contavano parecchio sulla fiera per incrementare la propria economia, proprio come fatto ogni anno. Certo è che, in maniera a nostro avviso giusta, davanti a tutto è stata messa la salute delle persone.

E per quanto riguarda gli smartphone che sarebbero stati presentati alla fiera del MWC 2020? Per adesso non abbiamo alcuna indicazione ma è evidente che le aziende organizzeranno degli eventi a se stanti, non potendo più contare sulla vetrina del MWC.

