Surface Duo, lo smartphone con doppio display di Microsoft, si mostra in un video leaked

A differenza di Samsung, Huawei, Motorola e Xiaomi che hanno progettato smartphone con display flessibili (Xiaomi non lo ha ancora lanciato), Microsoft pensa che la tecnologia non sia ancora matura, motivo per cui ha sviluppato il Surface Duo come uno smartphone dotato di due display separati solo da una cornice molto sottile.

L’annuncio ufficiale è avvenuto nel mese di ottobre 2019, con Microsoft che ha dichiarato che il lancio effettivo avverrà in tempo per le festività natalizie del 2020. Lo smartphone sta venendo testato da diversi dirigenti Microsoft (fra cui anche il CEO Satya Nadella) e, attraverso un nuovo video leaked abbiamo l’opportunità di dargli un’occhiata un po’ più da vicino.

Il video mostra una persona, probabilmente un dipendente Microsoft, che utilizza Surface Duo sia in orientamento verticale che orizzontale. Lo piega anche, sfoggiando le capacità della cerniera. Il video mostra anche un flash per la fotocamera frontale. Questo non era presente nel prototipo di Surface Duo che è stato mostrato nell’evento Microsoft di ottobre. Il flash frontale indica che il Surface Duo finale potrebbe non avere alcuna fotocamera posteriore, optando per andare solo con una fotocamera frontale. La fotocamera frontale potrebbe funzionare anche come una fotocamera posteriore ovviamente, ma non ci si dovrebbe aspettare una qualità simile alle moderne fotocamere per smartphone di Google, Samsung, Huawei, Apple e altri.

Zac Bowden di Windows Central ha indicato che Surface Duo potrebbe essere lanciato prima del previsto. Secondo lui, Microsoft sta ora fornendo diversi Surface Duo a più dipendenti internamente, incoraggiandoli a utilizzare e testare il prodotto. Non sappiamo ancora nulla delle specifiche interne di Surface Duo, anche se la versione annunciata ad ottobre aveva il Qualcomm Snapdragon 855. Sappiamo anche che ha due display da 5,6 pollici, ma la loro risoluzione è ancora sconosciuta. Il software a bordo è Android ma è stato pesantemente modificato da Microsoft per meglio adattarsi non solo al doppio display ma anche ai propri servizi.

