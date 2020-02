Android 11 semplificherà enormemente la stampa di documenti e immagini

Nel 2017 Google ha introdotto un servizio di stampa integrato su Android Oreo per le stampanti che supportano l’Internet Printing Protocol (IPP). Prima di ciò, gli utenti dovevano cercare servizi di stampa di terze parti sul Play Store per stampare qualcosa dal proprio dispositivo Android. Questo cambiamento è stato determinato dalla tecnologia fornita al codice AOSP da Mopria Alliance, la quale potrebbe avere ulteriori novità per Android 11.

Da allora Mopria Alliance ha svolto un ruolo importante nel miglioramento della stampa su dispositivi Android, fornendo supporto per la stampa tramite WiFi Direct in Android 9 Pie. Ora, un ingegnere di Mopria Alliance ha inviato una proposta di modifica al codice ad AOSP, suggerendo che Android 11 potrebbe includere una nuova funzione “Condivisione di stampa” che semplificherà la stampa di immagini e file PDF.

Google ha appena provveduto a creare un nuovo commit al progetto Android Open Source (AOSP) per abilitare la “condivisione di stampa”, una funzionalità che darà agli sviluppatori la possibilità di inviare un intento al servizio di stampa per stampare direttamente immagini o file PDF senza che l’utente debba scegliere manualmente un servizio di stampa dal menu di condivisione.

Al momento, non sembra che questa modifica del codice aggiunga un pulsante di stampa dedicato nel menu di condivisione poiché, nella sua forma attuale, la funzione è solo un modo per bypassare il menu di condivisione e consentire alle app di inviare direttamente immagini e PDF al servizio di stampa predefinito.

Il codice suggerisce che in Android 11 gli sviluppatori saranno in grado di aggiungere un pulsante “stampa” alle loro app per inviare direttamente un’immagine o un PDF al servizio di stampa predefinito dell’utente.

Il commit rivela inoltre che il contenuto dell’immagine “viene ridimensionato a un buon DPI per l’anteprima (DPI dello schermo) o la stampa (300 DPI)”.

Per adesso è bene precisare che non ci sono informazioni ufficiali da parte di Google in merito alla questione, ma prevediamo di saperne di più nelle settimane che precedono la prima versione open beta di Android 11.

