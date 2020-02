Come recuperare i dati eliminati su Android con EaseUS MobiSaver for Android

Chissà quante volte è successo che cancellaste per sbaglio una foto, un video un documento dal vostro smartphone Android. Di solito i moderni smartphone non la eliminano immediatamente ma la trasferiscono nel cestino dove rimane 30 giorni prima di venire eliminata definitivamente, dandovi l’opportunità di recuperarla. Tuttavia, negli smartphone più vecchi questo sistema non è disponibile. Che siate in possesso di un vecchio smartphone Android o che siate distratti e aveste cancellato lo stesso qualcosa che non dovevate, in questo articolo vi presentiamo l’app EaseUS MobiSaver for Android che vi permetterà di recuperare tutto.

EaseUS MobiSaver for Android è un’applicazione molto particolare che è stata sviluppata per cercare di recuperare i dati che sono stati cancellati dalla memoria. Forse non tutti sanno infatti che la cancellazione anche definitiva di qualcosa lascia comunque delle tracce del chip di memoria.

Come ci ricordano gli sviluppatori di EaseUS MobiSaver for Android, è possible recuperare dati quali le foto, i video, i contatti e i registri chiamate su Android in soli 3 semplici passi:

Download e installazione dell’applicazione

Scansione della memoria interna

Recupero dei file precedentemente cancellati.

Una volta che l’app scansiona lo smartphone, mette di fronte una pratica interfaccia grafica che consente di visualizzare i file in una comoda anteprima e di suddividere per categorie tutti quelli che è possible recuperare. Ciò significa avere, subito a colpo d’occhio, tutte le foto, tutti i video, tutti i log delle chiamate e tutti i documenti.

I file che possono essere recuperati con questa app sono:

Foto: JPG/JPEG, PNG, GIF, BMP, TIF/TIFF

JPG/JPEG, PNG, GIF, BMP, TIF/TIFF Video: MP4, 3GP, AVI, MOV

MP4, 3GP, AVI, MOV Contatti

Registri delle chiamate

SMS

Messaggi di Whatsapp

La cosa interessante di quest’applicazione è che consente di scansionare ed eventualmente recuperare i dati anche delle memorie micro SD che spesse volte si utilizzano per aumentare la memoria totale dello smartphone.

Volete sapere la ciliegina sulla torta? L’applicazione viene offerta in maniera del tutto gratuita sul Google Play Store e la potete scaricare attraverso il seguente link: