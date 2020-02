I migliori coupon e codici sconto per i viaggi sono solo su Tripplo

Una delle tecniche che i vari negozi online utilizzano per fidelizzare la clientela e offrire sconti particolari è la creazione di codici sconti e coupon che permettono l’acquisto di beni e servizi a prezzi scontati. Seppur ne esistano a migliaia, è difficile scoprire le novità e accaparrarsi i migliori quando vengono emersi. A questo proposito, vi segnaliamo il sito web di Tripplo che, da un punto di vista generale, può essere considerato “il Google dei coupon da viaggio“.

Tripplo è infatti un sito web che si occupa di catalogare tutti i coupon e i codici sconti che i vari negozi online di viaggi propongono. Di fatto, invece di barcamenarsi nell’andare alla ricerca dei migliori codici sconto, Tripplo lo fa per noi. Non serve altro che visitare il sito web, scegliere la categoria e verificare quali coupon sono presenti.

Avete voglia di un bel viaggio in aereo? Su Tripplo ci sono tutti i principali coupon legati a “eDreams”, “Volotea” e diversi altri siti di viaggi. Volete anche pernottare in uno splendido albergo? Sul sito trovate anche i migliori coupon di “Hotels.com”, “Roomdi” e diversi altri. Le possibilità sono immense e non riguardano solo i viaggi in se, come potete vedere dalle numerose categorie coperte dal sito.

Relativamente ai viaggi, Tripplo offre anche qualcosa di più. L’azienda infatti nasce come Traveller365.it, una guida turistica fondata nei primi mesi del 2016. Sul sito sono presenti numerosi consigli di viaggio sulle principali città del mondo.

L’idea del sito è nata dopo un viaggio a Milano circondato da una continua ricerca di informazioni dettagliate sulle possibili attività da svolgere in città. Di fatto, l’obiettivo è quello di raggruppare piccole e grandi attrazioni delle più famose città turistiche del mondo, ma anche condividere suggerimenti e altre informazioni che possano risparmiare tempo e denaro.

Nel caso voleste dare un’occhiata al sito web di Tripplo e, perché no, organizzare un viaggio cercando di spendere il meno possible, vi basterà cliccare su questo link.