POCO X2 annunciato ufficialmente: è un Redmi K30 in versione internazionale

Dopo essersi staccata da Xiaomi ed essere diventata un’azienda indipendente, POCO ha annunciato il suo primo smartphone dopo questa transizione. Si tratta del POCO X2 e, sinceramente, di indipendente ha veramente poco.

Sin dal primo sguardo, si nota una certa familiarità tra il POCO X2 e il Redmi K30 annunciato qualche settimana fa in Cina. Le similitudini continuano anche nella scheda tecnica, praticamente identica. In altre parole, il POCO X2 non è altro che la versione pensata per il mercato indiano e quello internazionale del Redmi K30 4G.

POCO X2 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso di 165,3 x 76,6 x 8,79 mm, 208 grammi

di 165,3 x 76,6 x 8,79 mm, 208 grammi Display “RealityFlow” da 6,67″ LCD IPS con risoluzione 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz con supporto HDR10 e protezione Gorilla Glass 5

“RealityFlow” da 6,67″ LCD IPS con risoluzione 2400 x 1080 pixel, con supporto HDR10 e protezione Gorilla Glass 5 SoC Qualcomm Snapdragon 730G con tecnologia di dissipazione LiquidCool

Qualcomm Snapdragon 730G con tecnologia di dissipazione LiquidCool Memoria RAM da 6 o 8 GB

da 6 o 8 GB Memoria interna da 64, 128 o 256GB UFS 2.1 (espandibile)

da 64, 128 o 256GB UFS 2.1 (espandibile) Fotocamera posteriore quadrupla 64MP, sensore Sony IMX686, apertura f/1.8 8MP con ottica grandangolare (angolo di visione di 120°), apertura f/2.2 2MP per il rilevamento della profondità di campo Macro da 2MP con apertura f/2.4

Fotocamera anteriore doppia : 20MP 2MP secondaria

: Sensore di impronte digitali sul lato

Connettività : jack audio da 3,5mm, dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 e 5GHz), Bluetooth 5, GPS/Glonass/Beidou, NFC, USB- Type-C, Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

: jack audio da 3,5mm, dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 e 5GHz), Bluetooth 5, GPS/Glonass/Beidou, NFC, USB- Type-C, Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD) Batteria : 4.500 mAh con ricarica rapida a 27W (da 0 a 40% in 25 minuti)

: 4.500 mAh con ricarica rapida a 27W (da 0 a 40% in 25 minuti) Sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI for POCO

Prezzi e disponibilità

Durante la presentazione ufficiale del Poco X2 è stata annunciata la sua disponibilità a partire dall’11 febbraio su Flipkart e il prezzo di vendita nel mercato indiano.

6 + 64 GB a 15.999 Rs. (circa 205 euro)

6 + 128 GB a 16.999 Rs. (circa 217 euro)

8 + 256 GB a 19.999 Rs. (circa 255 euro)

Purtroppo per adesso non abbiamo alcuna indicazione sull’arrivo nel mercato europeo.

FONTE