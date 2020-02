YouTube Premium e YouTube Music hanno più di 20 milioni di iscritti

Le persone trascorrono sempre più tempo su YouTube e ciò significa che gli acquirenti di annunci pubblicitari stanno spendendo più denaro per raggiungerli. È però la terza opzione quella che sta riscontrando la maggiore crescita: coloro che guardano YouTube e ascoltano YouTube Music (o su Google Play Music) senza alcuna pubblicità grazie al loro abbonamento Premium.

Tutto questo è il quadro di quanto è emerso dal rapporto sugli utili del quarto trimestre di Alphabet. Sundar Pichai, neo CEO di Alphabet, ha dichiarato agli investitori durante la teleconferenza programmata che la società ha deciso di rivelare alcuni dati per la prima volta.

Relativamente alla piattaforma di streaming più massiccia del mondo, abbiamo appreso che YouTube Music e YouTube Premium hanno raccolto una base combinata di oltre 20 milioni di abbonati mentre YouTube TV ha ora un totale di 2 milioni di clienti (servizio disponibile solo negli USA).

YouTube Music e Premium offrono entrambe esperienze di ascolto e visualizzazione senza pubblicità insieme a funzionalità extra come la riproduzione in background, il download dei video e l’accesso ad alcune produzioni esclusive.

Nell’ultimo anno, la società è stata in grado di spingere questi servizi in più regioni con quasi 50 nuovi mercati nell’ultimo anno. Ha inoltre aperto opzioni a basso costo ad alcuni di quei mercati come abbonamenti per gli studenti e le iscrizioni prepagate, mettendosi in linea con la concorrenza.

A proposito di concorrenza, seppur i numeri mostrati da Sundar Pichai sono buoni non sono minimamente comparabili con quelli di Amazon Music Unlimited che ha 50 milioni di abbonati, quelli di Apple Music poco più avanti a 50 milioni e di Spotify che ha raggiunto ormai la doppia cifra da qualche anno.

Voi che ne pensate? Che servizio di streaming utilizzate per ascoltare la musica?

VIA FONTE